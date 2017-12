Manchester United : Lukaku descendu par les critiques !

Il ne fait pas bon être Romelu Lukaku en ce lundi 11 décembre. L’attaquant belge de Manchester United a vécu un calvaire lors du derby mancunien hier (défaite des Red Devils 1-2 face à City). Résumons sa rencontre : il est impliqué sur les deux buts inscrits par les Citizens, en étant battu au duel de la tête sur le premier, puis en ratant son dégagement sur le second. Et il a raté une balle d’égalisation en or, en tirant droit sur Ederson, le portier adverse, à la 85e minute. Forcément, cela a déclenché une salve de critiques. Le Manchester Evening News l’a noté 2 sur 10. « Coupable sur les deux buts encaissés. Son dégagement qui aboutit au but d’Otamendi était mauvais. Sa technique a été aussi pauvre que son sang-froid. Il aurait dû égaliser ».

Les supporters mancuniens ne se sont pas montrés plus tendres. « Lukaku dispute le plus mauvais match de sa vie », « Lukaku, le pire joueur sur le terrain de loin », « affreux », « horrible », tels sont les commentaires qui ont alimenté les réseaux sociaux dès la fin de la rencontre dimanche en début de soirée. Il faut dire que l’international belge de 24 ans encaissait déjà de nombreux reproches ces dernières semaines, aussi bien en raison d’une efficacité en berne (2 buts marqués lors des 14 derniers matches disputés, dont 13 titularisations) que d’un apport insuffisant dans le jeu. Soit ce qui était redouté au moment où Manchester United déboursait plus de 80 M€ pour le recruter.

Un rendement terrible face aux gros



Ancien meilleur buteur de la Premier League, Alan Shearer, désormais consultant, s’est montré plus mesuré sur les difficultés rencontrées actuellement par Lukaku. « Personne ne se posait plus de questions sur lui lorsqu’il a marqué 11 buts lors de ses 10 premiers matches. Personne ne posait la question à Mourinho de savoir comment il avait amélioré Lukaku. Il n’en fait pas assez dans les matches pour justifier son prix. On dirait qu’il manque de confiance. Seulement deux buts en treize matches désormais, mais pour sa défense, il a très peu de bons ballons. Tout semble une ou deux secondes trop lent, et le temps qu’il prenne sa décision, c’est déjà trop tard », a-t-il déclaré. Les bons débuts de Lukaku avec MU ont depuis été balayés par les éternels doutes sur son niveau face aux gros clubs.

Comme le rappelle Skysports, il n’a marqué contre aucun membre du Big 6 (Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham), là où ses confrères des autres clubs ont tous réussi. Une tendance lourde depuis le début de sa carrière en Premier League. Ainsi, en 40 matches disputés contre ces équipes précédemment nommées, il n’a inscrit que 5 buts ! Heureusement pour Lukaku, il a 8 matches face à des adversaires plus abordables pour retrouver la confiance, avant de retrouver un gros sur sa route. Ce sera Tottenham à Wembley le 31 janvier prochain.