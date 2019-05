Manchester United : Les salaires vont baisser de 25% !

Le nul de Manchester United à Huddersfield (1-1), qui entérine la non-qualification des Red Devils pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, va coûter cher aux joueurs. Au sens propre ! D'après les informations du Daily Mail, la majorité des contrats des stars mancuniennes inclut une baisse de salaire de l'ordre de 25% si le club ne parvient pas à atteindre l'une des 4 premières places de Premier League en fin de saison.



Logiquement, cette clause va faire mal aux plus gros salaires de l'effectif. On pense notamment à Paul Pogba, qui perçoit environ 18 M€ par saison. Sans la C1, le Tricolore s'apprête donc à faire une croix sur un quart de ses émoluments annuels, soit 4,5 M€ ! Toujours selon nos confrères, le champion du monde devait aussi recevoir une prime d'environ 2 M€ en cas de qualification pour la reine des compétitions européennes, mais devra donc également faire sans.



Si les informations du quotidien britannique se confirment, cela devrait un peu plus pousser Pogba vers le Real Madrid et Zinédine Zidane, qui n'attendent que lui...