Manchester United : Ibrahimovic, départ imminent !

L'aventure de Zlatan Ibrahimovic à Manchester United est sur le point de se terminer. Selon les informations d'ESPN, confirmées depuis par plusieurs médias anglais dont Sky Sports, l'attaquant de 36 ans va quitter les Red Devils et l'Europe dans les prochains jours. Direction les Etats-Unis ! Victime d'une grave blessure à un genou en fin de saison dernière, Ibrahimovic a tout fait pour revenir au haut niveau. De retour dans le groupe de Manchester United en novembre après avoir rempilé jusqu'en juin 2018, l'attaquant suédois n'est toutefois apparu que sept fois sous le maillot de Manchester United cette saison. Et il n'y en aura donc pas une de plus.



Départ cette semaine ?



Plutôt attendu à l'issue de l'exercice, le départ de l'ancien Parisien devrait intervenir finalement plus tôt que prévu. Peut-être même dès cette semaine à en croire ESPN. Son entraîneur José Mourinho aurait accepté son départ et le Scandinave devrait rejoindre la Major League Soccer. Il est attendu au LA Galaxy, où évolue notamment l'ancien Marseillais Romain Alessandrini. Ibrahimovic a donc sans doute joué son dernier match avec Manchester United contre Burnley (2-2), le 26 décembre dernier. Pour sa dernière expérience dans un grand club européen, Zlatan peut partir satisfait avec 29 buts et 10 passes décisives en 53 matchs sous les couleurs de MU, une Ligue Europa et une League Cup. De quoi garnir un palmarès impressionnant malgré l'absence du titre ultime en club : la Ligue des Champions.