Manchester United : David De Gea prolonge de 3 ans, avec un contrat en or, 15 millions d’euros annuels

Selon les informations du Times, le club de Manchester United a fait des folies pour convaincre son gardien Espagnol, David De Gea, de prolonger son bail de 3 ans avec les « Red devils. » Il sera payé 13,5 millions de livres (15 millions d’euros) par an et cela après toutes les taxes et les impôts. Il dépasserait ainsi Paul Pogba et deviendrait l’un des joueurs les mieux payés de la Premier League.



En outre, Manchester United a toute à la latitude de prolonger le contrat de son gardien d’une année, soit jusqu’en 2024.

Enfin, dans ce nouveau contrat signé, il n’existe pas de clause de départ bien définie, ce qui laissera très peu de marge aux potentiels futurs intéressés pour tenter de le recruter si MU n’est pas d’accord.