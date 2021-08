Manchester City : Benjamin Mendy inculpé par la police pour viol présumé.

Dans un communiqué officiel, Manchester City a annoncé que le latéral gauche Benjamin Mendy (27 ans, 1 match en Premier League cette saison) a été inculpé par la police ce jeudi. Dans l'attente de l'enquête concernant l'international français, les Citizens ont décidé de suspendre l'ancien Monégasque.



« Manchester City peut confirmer que suite à son inculpation par la police aujourd'hui, Benjamin Mendy a été suspendu dans l'attente d'une enquête. L'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé », peut-on lire dans le communiqué du club.



Selon un rapport de police, relayé par l'agence de presse anglaise PA, Mendy est accusé de quatre chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle à l'encontre de trois plaignantes âgées de plus de 16 ans entre octobre 2020 et août 2021.



