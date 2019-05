Man City : Sané, une offre à 80 M€ du Bayern repoussée

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Manchester City, l'ailier Leroy Sané (23 ans, 31 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) a été annoncé avec insistance dans le viseur du Bayern Munich ces dernières semaines. Selon les informations du sérieux média britannique The Guardian ce vendredi, le club allemand a lancé une première offensive pour le jeune talent avec une offre de 80 millions d'euros.

Une proposition rapidement refusée par les Citizens ! Cependant, la porte ne serait pas totalement fermée concernant un départ de Sané, visiblement lassé par son rôle de joker de luxe sous les ordres de Pep Guardiola. Mais pour laisser filer l'ancien élément de Schalke 04, les dirigeants de City attendent un chèque bien plus important...