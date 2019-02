Mamour Diallo, président du mouvement Dolly Macky : « La victoire est proche. Macky sera réélu au premier tour! »

Le mouvement Dolly Macky effectue dans la capitale du Ndiambour une caravane dans les périphéries de Louga pour le compte du Président sortant. Une forte mobilisation a pu sillonner hier huit communes de la région pour la réélection du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar dès le premier tour.



La caravane s’est déplacée en premier lieu dans la commune de Gandé où il a pu enrôler plusieurs responsables du Grand parti dans le camp de la majorité présidentielle. Dans le même registre, la caravane du directeur national des domaines a ensuite fait escale au niveau de la commune de Thiamène où il s’est entretenu avec les femmes entrepreneures de la localité qui exposaient des produits issus de la transformation du mil et s’activaient à la teinture et la confection de draps.



La dernière étape a été réservée à la commune de Pété Warak où s’est tenu un méga meeting pour boucler cette première journée.



Au cours des différentes étapes de la caravane, Mamour Diallo a tenu à rassurer les habitants de chaque localité devant leurs préoccupations et doléances qui selon lui, seront toutes satisfaites à l’orée du deuxième mandat du Président Macky Sall. « En plus des formations dont vous avez bénéficié, il y aura des fonds qui sont en route et qui permettront de booster l’autonomisation des femmes et l’emploi et jeunes de toutes les localités environnantes », a assuré le leader du mouvement Dolly Macky. Par ailleurs, il a invité les hommes, femmes et les jeunes surtout les primo-votants à aller massivement retirer leurs cartes d’électeur pour pouvoir élire le Président sortant, ce dès le premier tour.



À en croire, le président dudit mouvement, Mamadou Mamour Diallo, « le bilan du Président Macky Sall fait office de campagne. Donc nous pouvons dire que la victoire est proche », a affirmé le lieutenant de l’Apr à Louga.