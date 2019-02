Mamour Diallo au monde rural : « Fermez les portes aux opposants et réélisez le Président Macky Sall! »

Les responsables politiques de la majorité présidentielle basés à Louga s’activent pleinement pour la réélection du Président Macky Sall. Pour ce faire, ils comptent sur le monde rural pour assurer une victoire éclatante au candidat de la coalition BBY dès le premier tour au soir du 24 février 2019. C’est dans ce registre que Mme Aminata Mbengue Ndiaye et Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Dolly Macky se sont rendus dans la commune de Kelle Guèye et Ndangour afin de s’entretenir avec la population locale.



Considérés comme des acteurs très engagés pour le développement de leurs localités, ces éleveurs et agriculteurs ont été invités à faire le bon choix en votant Macky Sall.



À en croire le leader du mouvement Dolly Macky, les opposants qui rodent la nuit n’ont aucun programme à proposer aux sénégalais. À ce titre, il a exhorté les électeurs à ne pas tomber dans les manœuvres des gens de l'opposition...