Mamour Diallo : « Amadou Bâ sera le 5eme président du Sénégal au soir du 24 mars ! »

Le directeur de l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (Onas) a tenu un discours élogieux à l’endroit de son hôte du soir et candidat de la coalition BBY. « Je suis très bien placé pour savoir que le Président Macky Sall n’a pas choisi Amadou Bâ par hasard » argue-t-il avant d’enchaîner en insistant sur le fait que : « On ne pouvait pas avoir un meilleur profil que celui d’Amadou Bâ ! » Après avoir insisté sur le parcours qu’il a jugé remarquable, de l’ancien Premier ministre et ex Directeur des impôts et domaines, ministre des finances, affaires étrangères etc, Mamour Diallo a appelé les militants de la coalition BBY à faire bloc derrière leur candidat. « Amadou Bâ sera le 5eme président du Sénégal au soir du 24 mars…Je demande aux militants du département de Louga de former un seul bloc autour d’Amadou Bâ afin de lui donner la victoire au premier tour » a-t-il exhorté.