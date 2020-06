Mamelles : Opération de désencombrement autour du phare.

Des ouvriers ont été deguerpis et autres cases de fortune nettoyées pour désencombrer les alentours du phare des mamelles. Une opération menée par la DSCOS au niveau des zones sous haute surveillance et initiée depuis 2915 pour préserver le patrimoine. Pendant que les déguerpis crient au scandale et alertent l'État, les Ouakamois applaudissent et comptent accompagner toute action allant dans le sens de promouvoir les bons comportements environnementaux.