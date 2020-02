Mame Mbaye, vous venez de faire tomber votre masque.

Avec sa dernière interview dans un quotidien de la place, il est maintenant clair que Mame Mbaye Niang est l’artisan de tout ce complot visant de hautes personnalités de la république. Cela montre encore une fois qu’il ignore, royalement, le rôle qui lui est assigné en tant que Chef de cabinet.







L’ignorance, mais surtout la haine de Mame Mbaye Niang contre des institutions de la république nous amène à interpeller encore une fois le Président Macky SALL.







En effet, le bavardage inutile et malsain de Mame Mbaye est incompatible avec ses fonctions de Chef de cabinet du Président de la république. Au lieu de s’astreindre un devoir de réserve, il complote et s’attaque frontalement à des institutions dont il a le culot d’apprécier la pertinence de leurs missions.



Mame Mbaye Niang, les conseillers nommés au CESE par le Président de la république se sont délibérément réjouis, lors des plénières, de la dynamique nouvelle que connaît, actuellement, cette institution. Et leur jugement, celui de l’opinion et du Président de la république suffisent largement à Mme Aminata TOURE pour persévérer dans sa mission. Le reste n’est que verbiage inutile et méchanceté gratuite.







Pour ce qui est de la bonne gestion du CESE, Mame Mbaye, vous êtes très mal placé pour en parler. Parce que :







- d’abord Mme Aminata TOURE n’a jamais été épinglée par un rapport d’audit contrairement à votre piètre individu interpellé de toutes parts sur l’affaire des 29 milliards du PRODAC, l’un des plus grands projets du chef de l’Etat pour sa chère jeunesse ;







- ensuite, pour des ambitions inavouées, vous aviez infesté le ministère de la jeunesse et même celui du tourisme de jeunes errants de toutes les régions. D’ailleurs dans un des ministères, après votre départ, il a fallu faire appel à un huissier pour faire le ménage.



Que dire de la structure de jeunes (COJEM) que vous aviez créée et le groupe de jeunes filles mandaté pour combattre la COJER sous Thérèse FAYE ?







Mame Mbaye, gardez vos leçons et analyses pour vous parce qu’elles n’intéressent personne. Vous n’êtes ni une référence sur le plan de la bonne gouvernance, ni une référence sur le plan politique encore moins sur le plan intellectuel.







S’il vous plait, arrêtez de parler au nom du Président de la République. Vous n’êtes ni le porte parole de la Présidence, ni celui du gouvernement. D’ailleurs votre très bas niveau intellectuel ne vous le permettra jamais. Parlez pour vous-même et pour votre clan.



Avec votre piètre interview, vous avez encore raté une belle occasion de grandir.







Doudou Diop MBOUP, APR Kaolack