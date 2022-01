Mame Mbaye Niang tire sur Abdoulaye Diouf Sarr : « Non seulement il est incompétent, mais aussi il n’a jamais porté une bataille pour le président »

Le candidat de la coalition Sénégal 2035, Mame Mbaye Niang, n’a pas raté le candidat de la coalition BBY à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr. Mame Mbaye Niang qui revenait sur les véritables raisons qui l’ont poussé à ne pas soutenir le candidat de la mouvance qu’il traite « d'incompétent », signe et persiste qu’il ne se rangera jamais derrière Abdoulaye Diouf Sarr pour une quelconque conquête électorale.



« Je n’ai aucun problème avec Abdoulaye Diouf Sarr. Mais je ne me rangerais jamais derrière lui, parce qu’il y a des raisons qui fondent ma démarche. La première raison est d’ordre politique, la deuxième c’est structurel et la troisième c’est par rapport aux aptitudes personnelles. Politiquement, nous partageons le même parti politique, mais nous ne l’avons jamais vu porter une bataille pour le président. Alors qu’il a été ministre, puis maire et en même temps le coordinateur des cadres. L’autre chose est d’ordre pratique, il ne peut pas être maire pendant sept ans, sans un bilan fondamental alors qu’il siège à chaque fois en conseil des ministres », peste Mame Mbaye Niang dans un entretien accordé à Dakaractu, que vous pourrez suivre intégralement...