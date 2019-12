Mame Mbaye Niang sur un probable réaménagement ministériel : « Je crois au retour d'expérience... Il y a des efforts à faire, mais... »

Il conçoit que l'heure est à plus d'engagement en vue d'apporter tout le soutien nécessaire au président de la République pour la réalisation de son ambition pour le Sénégal.



Mame Mbaye Niang, qui était l'invité du Grand Jury de ce dimanche sur la Rfm, est d'avis qu'il « faut assumer, au delà des compétences, ses responsabilités et faire preuve d'engagement permanent auprès du président à travers la défense de ses propres politiques. »



Interpellé sur un probable réaménament ou changement dans le gouvernement, l'actuel chef de cabinet du président de la République compare son mentor à un entraîneur de football : « comme dans une équipe de football, l’entraîneur peut changer de joueur à tout moment. Il y va de son appréciation et du rendement des joueurs. »



De son point de vue, le chef de l’État a besoin d'amorcer les réformes et autres changements attendus par le peuple.



Pour finir, le ministre Mame Mbaye Niang se dira convaincu que le président Macky Sall a besoin de soutien et en premier de la part de ses ministres. À ce niveau, il est clair qu'il y a des efforts à faire selon lui, même si cela ne présage guère d'un remaniement...