Mame Mbaye Niang sans langue de bois: « Le Président Macky Sall ne nous doit plus rien »

À bâtons rompus, l’actuel ministre du tourisme s’est largement exprimé sur l’actualité socio-politique du pays. Mame Mbaye Niang, dans un entretien qu’il nous a accordé ce samedi avec les confrères de E-Médias, revient sur l’histoire du parrainage, les recours de l’opposition , la non-participation de certains candidats « en perspective » etc…







D’après Mame Mbaye Niang, pour une élection apaisée, il doit y avoir entre les acteurs, un dialogue autour des principes non discriminatoires et largement inclusifs pour éviter toute irrégularité qui pourrait compromettre la crédibilité du processus . « Nous estimons qu’une bonne partie de l’opposition ne peut pas être ignorée. Si nous ne les écoutons pas, nous allons directement vers une incertitude totale. Le président de la République doit organiser des élections libres et transparentes et laisser le pays dans la stabilité » a plaidé le ministre du tourisme qui ne fait pas dans la langue de bois pour exprimer ce que, selon lui, plusieurs acteurs politiques, n’osent pas dire à haute et intelligible voix.







Aller vers des élections crédibles et donner la parole au peuple sénégalais, c’est ce qu’il faut pour maintenir le cap et être cohérent au dialogue politique qui avait été initié par le chef de l’Etat pour une inclusivité dans le processus. « Ces 40 signataires contre la procédure du parrainage n’ont pas appelé à la violence, ils n’ont pas opté d’autres méthodes pour exprimer leur désaccord. Ils ont juste estimé qu’ils ont le droit d’être écoutés par le chef de l’Etat » ajoute le membre de l’alliance pour la République qui estime que ses camarades du pouvoir ont une responsabilité historique face à ce scrutin du 25 février prochain. « Ceux qui l’en conjurent sont ses ennemis. Le président Macky Sall ne nous doit plus rien. Il a fait ce qu’il pouvait. Maintenant, nous qui sommes avec lui, devons l’aider à maintenir le pays dans la paix… » martèle le ministre. «Que le processus soit respecté jusqu’au bout. L’Apr ne doit pas imposer un candidat aux sénégalais. Je reste droit dans mes principes et le Président Macky Sall, lui-même, sait que je suis un acteur politique de principe ».



Cheikh S. FALL