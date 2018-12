Mame Mbaye Niang aux jeunesses de Ldr /Yessal : "Vous êtes venus au bon moment, nous avons un bon programme et des réalisations à présenter aux Sénégalais"

Le ministre du Tourisme et patron du mouvement Horizon 2035 était présent a l'université du Yessal organisée par les élèves et étudiants partisans de Modou Diagne Fada. Prenant la parole, Mame Mbaye Niang a tenu vivement à saluer l'initiative et la pertinence du choix du thème : "La jeunesse de Yessal face à l’élection présidentielle". " Vous êtes venus au bon moment et nous avons un bon programme et des réalisations à présenter aux Sénégalais", dira-t-il .Cependant M. Niang accuse l'opposition de vouloir boycotter l’élection. Pour le ministre, "au moment où Benno book yakaar s'activait sur le terrain, l'opposition faisait dans la critique ....."