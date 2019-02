Mame Mbaye Niang : « Sonko et Issa Sall n'ont pas d'expérience d'État, Idy et Madické ont été ministres, mais... »

En meeting hier à Ouakam, le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, n’a pas manqué de railler les quatre candidats de l’opposition. Selon lui, ces derniers n'ont pas de programme et ceux parmi eux, qui semblent en avoir n’ont pas de cadrage financier, ni de plan d’exécution. Quant à Idy, Mame Mbaye Niang estime que les sénégalais ne lui font plus confiance et Madické Niang a été ministre, mais n'a rien changé dans ce pays.