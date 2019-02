Mame Mbaye Niang : « Dakar a basculé dans la mouvance présidentielle »

La caravane de Mame Mbaye Niang s'est rendue, ce mardi, dans la commune de Ouakam. Au terme de sa visite dans ce village lebou, le ministre Tourisme a souligné qu'il n'y a plus de match. "Ouakam est déjà conquis", s’est-il laissé convaincre. Ainsi, il rappelle que les responsables aperistes se sont tous unis pour réélire le président Macky Sall au soir du 24 février. "Et du côté de l'opposition, les responsables les plus crédibles ont rejoint la mouvance présidentielle", fait-il constater. Ce qui lui fait dire que"Dakar a basculé dans la mouvance présidentielle".