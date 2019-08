Mame Marie Sy évoque l’intégration des jeunes dans le groupe : « Elles sont talentueuses, elles s’intègrent bien. Le groupe vit très bien… On est préparé pour les matches de poule »

À 34 ans, Mame Marie Sy, l’une des cadres de l’équipe féminine de Basket se dit ravie de l’intégration des jeunes au sein de la sélection nationale. Une relève qu’elle juge talentueuse et très bien intégrée dans le groupe Pro. « Au début, c’était assez difficile parce qu’elles avaient du mal à s’intégrer dans le groupe, elles avaient peur, forcément elles appréhendaient. Mais n’empêche, au fur à mesure, on les a mises à l’aise, elles ont fini par bien s’intégrer dans le groupe. Mais, elles sont tellement talentueuses, si vous voyez à l’entraînement comment elles jouent. Et, ça fait plaisir, moi sincèrement ça me fait plaisir de voir toutes ces jeunes s’intégrer, parce que c’est normal, c’est un processus. À chaque étape il y en a qui rentrent et d’autres qui sortent. On monte en puissance… On est préparé pour les matches de poule. Et, j’espère qu’on va continuer comme ça pendant les championnats d’Afrique », a-t-elle souhaité...