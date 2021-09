Mame Marie Sy (Capitaine des lionnes) : « On fera tout pour se hisser sur le podium… »

L’une des doyennes de l’équipe nationale féminine de basket et non moins capitaine des Lionnes, Mame Marie Sy (36 ans, 1m85) a reçu le drapeau national des mains du représentant du ministre des sports. C’est donc ce lundi après-midi, au stadium Marius Ndiaye, que la délégation sénégalaise a officiellement reçu l'emblème national à quelques heures de leur départ pour les besoins de l’Afrobasket féminin qui se tiendra du 17 au 26 septembre 2021 au Cameroun.



Une occasion saisie par la Lionne pour dire toute leur détermination et leur engagement à se battre pour au moins monter sur le podium à défaut de ramener le trophée qui leur échappe depuis 2015. Avec une préparation complète de 45 jours, l’équipe est prête et les jeunes joueuses ont été bien intégrées, a-t-elle fait savoir…