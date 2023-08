Mame Diarra Fam au Ministre de l’intérieur : « Aujourd’hui, c’est la victoire de Karim Wade… »

La députée de la coalition Wallu Sénégal, après avoir invité le Ministre Antoine Félix Diome à faire la lumière sur l’attentat de Yarakh et sanctionner les auteurs, La députée de la coalition Wallu Sénégal, après avoir invité le Ministre Antoine Félix Diome à faire la lumière sur l’attentat de Yarakh et sanctionner les auteurs, s’est montré heureuse de voir Karim Wade réintégrer le jeu politique avec l’application de la modification sur les articles L28 et L29.



Mame Diarra Fam rappelle ainsi à Antoine Diome, les phases de victoire de leur candidat pour l’élection présidentielle de 2024.