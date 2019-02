Mame Diarra Fam : « La seule chose que Macky Sall n’a pas fait, c’est tuer Me Wade avant les élections »

« L’ambition de Macky Sall est d’effacer Me Wade de l’architecture du Sénégal. Il a emprisonné son fils pour l’humilier. La seule chose que Macky Sall n’a pas fait, c’est tuer Me Wade avant les élections », c’est ce qu’a déclaré la députée Mame Diarra Fam, invitée de l’émission « Face à Dakaractu », retransmise en direct. Cette responsable libérale dénonce « une justice couchée » et accuse Macky Sall d’avoir instrumentalisé celle-ci, notamment quand le chef de l’Etat sortant affirme qu’il va amnistier Karim Wade et Khalifa Sall, après sa "réélection". « On a effacé l’unique candidat du peuple sénégalais, Karim Meïssa Wade. Le Pds n’a ni plan B, ni plan Z. Le parti n’a qu’un plan A et c’est Karim Wade », ajoute-t-elle. Elle en veut pour preuve : « Wade-fils a été investi à travers un congrès qui a mobilisé toutes les instances du Pds du sommet à la base ».



« Les droits, il faut se battre et les arracher. Ce n’est pas à Macky Sall de nous imposer un candidat. Tout le monde a entendu le Premier ministre dire qu’il n’y aura pas plus de cinq candidats », a-t-elle réagi à la déclaration de Wade qui sera diffusée dans les prochaines heures.