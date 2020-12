Mame Diarra Fam : « Les accidents de circulation sont dus à l'indiscipline caractérisé et notoire des chauffeurs »

La recrudescence des accidents de la route a été abordée par l'honorable député Mame Diarra Fam qui a dénoncé l'indiscipline dans les routes et interpelle le Ministre Mansour Faye sur les mesures à prendre pour réduire de manière significative le nombre d'accidents.



"Les accidents de la route sont dus à une indiscipline caractérisée et notoire des chauffeurs", a-t-elle dénoncé. Ainsi, elle préconise le permis à points, la formation des conducteurs et l'âge d'octroi des permis de conduire.



Concernant le trafic à Dakar et les multiples embouteillages, elle invite le ministre à faire un tour le dimanche soir sur la corniche et Yoff.



Elle a remercié son prédécesseur Me Oumar Youm qui a satisfait une de ses doléances, notamment la réalisation de la passerelle de Guinaw Rail.