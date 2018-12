Mame Diarra FAM à Saint-Louis : « Ce n'est pas à un ministre de dire que si Karim Wade sera ou non candidat. Ameth Fall Braya demeure et reste du PDS »

Karim Wade sera au Sénégal bien avant les fêtes de Noël. L'annonce est faite par la députée libérale de la diaspora, Mame Diarra Fam.

Selon, elle logique pour logique, Karim Wade va déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Et cela se fera bien avant le 25 Décembre prochain.

D'autant plus que le Pape du Sopi est annoncé à Dakar avant cette date.

Poursuivant son propos la députée libérale estime que Wade fils sera bel et bien candidat et ce n'est pas à un ministre de la République de dire si Karim Wade sera ou non candidat à la présidentielle.

Réagissant sur l'actualité faisant état du départ de Ameth Fall Braya du PDS, Mame Diarra Fam reste convaincue que Ameth Fall Braya demeure et reste un militant du Parti démocratique sénégalais…