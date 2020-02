Mame Coumba Cissé sur la célébration du 8 Mars à Kolda : « De 2008 à nos jours, je suis sur le terrain avec les femmes en étant carrément dans le développement, malgré… »

En route vers la célébration de la journée de la femme le 08 mars prochain, Mame Coumba Cissé, responsable politique (Apr) s’est confiée à Dakaractu. Cet exemple de femme leader œuvrant pour le développement des femmes par l’octroi de financements pour leur autonomisation, revient sur le rôle de la femme dans la société. Mais pour elle, la meilleure occasion pour valoriser la femme restant le 08 mars. « Je suis responsable politique Apr dans la commune et présidente du Conseil d’administration de la mutuelle des femmes du Fouladou. Cela fait un an et demi que nous existons et nous regroupons plus de 210 groupements. Et Grâce à DIEU et Abdoulaye Bibi Baldé, nous avons pu financer à ce jour 67 groupements. Et avec cette grande journée de la femme du 08 mars qui s’approche, nous allons encore refinancer un maximum de femmes », confie-t-elle.



Revenant sur l’objectif des financements, « nous avons financé plusieurs filières. Mais nous avons visité le terrain et constaté que les femmes ne s’activent que dans le petit commerce. Nous voulons dorénavant les orienter vers d’autres filières telles le maraîchage, l’élevage. Aujourd’hui, elles ont besoin d’être accompagnées avec une expertise pour être plus autonomes », défend-elle.



Abordant son parcours, elle précise : « de 2008 à nos jours je suis sur le terrain avec les femmes en étant carrément dans le développement. Et ce malgré que je sois responsable politique. Je pense qu’un bon responsable politique doit avoir un projet de société et une fois élu le traduire en actes concrets. Ce sont toutes ces raisons qui font que je m’épanouis dans le développement. Aujourd’hui, si je vois à partir de nos financements que des débouchés sont créés, même à la périphérie, cela ne me fait que du baume au cœur ».



S'agissant du 08 mars prochain, elle avance : «je suis pleinement dans la promotion de la femme. Pour la célébration de la journée du 08 mars, nous lançons un appel au président de la République pour accompagner davantage et mieux les femmes. Nous voulons que les femmes du Fouladou soient plus responsabilisées dans les instances de décision. Ces femmes sont très braves, dynamiques et entreprenantes. Et la journée du 08 est une occasion pour montrer ces femmes exemplaires et modèles. »