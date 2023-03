Mame Boye Diao, DG CDC : « Le Président nous surprend de jour en jour… »

La prière inaugurale de la grande mosquée de Sédhiou s’est déroulée en présence du chef de l’Etat et de plusieurs autorités. Mame Boye Diao, directeur général de la caisse de dépôt et de consignations n’a pas manqué de féliciter le chef de l’Etat qui continue dans sa logique de modernisation des sites religieux.



«Le Président Macky Sall continue de nous surprendre. Il a une vision englobante du Sénégal. C’est cela un leader: c’est une ambition, une vision, un programme… » déclare le directeur de la CDC qui a assisté à la prière de ce vendredi à Sédhiou après son inauguration par le Président Macky Sall.



A l’instar de la mosquée de Kolda et d’autres déjà construites au Sénégal, le nouveau directeur de la caisse de dépôts et consignations apprécie ce programme présidentiel qui montre d’après lui, l’engagement du chef de l’Etat auprès de ses mandants.