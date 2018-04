Mame Boy Diao, hôte des étudiants ressortissants de Kolda à l’université de Thies

Mame Boy Dio, Directeur des services fiscaux et Responsable politique APR à Kolda était dans la capitale du rail ce samedi 28 Avril 2018 pour rencontrer les étudiants ressortissants de Kolda à l’université de Thies à l’occasion de leur journée d’intégration. Lors de cette visite très appréciée par les étudiants ressortissants de Kolda, les échanges ont porté sur l’emploi l’employabilité et la formation et son adéquation avec toutes les politiques d’emploi qu’on peut ouvrir comme perspectives dans le cadre du Sénégal émergent. Au sortir de ces échanges, beaucoup de réflexions ont été faites sur les questions des financements des politiques publiques, sur les orientations qu’il faut faire au niveau des apprenants pour que l’offre de formation soit conforme aux besoins qui peuvent être dans le cadres de la vie des entreprises en général.

Mame Boy Diao lors de ce deuxième séjour à l’université de Thies, de remarquer que toutes les universités sénégalaises sont en chantier et celles qui doivent sortir de terre sont en train de sortir de terre pour créer une carte universitaire nouvelle en rapport avec le Sénégal Émergent. S’exprimant sur la crise scolaire, Le responsable politique Koldois lance un appel aux syndicats d’enseignants « Ils doivent faire un sacrifice pour sauver l’année scolaire » a -il dit.