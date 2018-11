Mame Bounama Sall sur l’affaire Y'en a marre : « Nous avons confiance en notre sécurité »

A l'occasion d’une rencontre tenue ce vendredi à la Maison du parti et regroupant les jeunes socialistes, le député Mame Bounama Sall est revenu sur les questions sécuritaires concernant le Sénégal et plus spécifiquement sur l'affaire Y'en a marre. Il estime que l'État du Sénégal priorise la sécurité et serait en mesure de tirer cette affaire au clair.