Mamady Cissokho, maire de Khossanto suite au décès de son grand-frère: « Nous allons déposer une plainte au niveau du parquet de Kédougou »

Le maire de Khossanto, Mamady Cissokho a annoncé une plainte à déposer devant le procureur de Kédougou. Une décision qui fait suite à la mort de son Grand-frère, hier lors des violentes affrontements entre forces de l’ordre et les populations qui avaient barré la route reliant Sabodala à Bembou pour manifester leur colère suite à la modification de l’arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée. « Je suis le porte-parole de la famille et nous allons déposer une plainte » a indiqué le maire qui dit attendre les résultats de l’autopsie.



Le maire de Khossanto s’exprimait ce mardi après la rencontre que tenait le ministre de l’intérieur et les autorités locales à Kédougou pour apaiser la tension.