Mamadou Woury Baïlo Diallo, député-maire : « La résilience doit être impliquée dans toutes les politiques publiques »

Le député-maire de Vélingara, (région de Kolda), présent à la présentation de la première phase du projet 1 du programme multinational de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS, a magnifié son importance. Ce dit projet a impacté des producteurs particuliers dans le département de Vélingara.





Ainsi, il appelle à la mise en œuvre de la résilience dans toutes les politiques de l’État. « La résilience doit être impliquée dans toutes les politiques publiques et privées parce qu’elle est fondamentale. Tout doit être fait dans la résilience », lance Mamadou Woury Baïlo Diallo.





En effet, il rassure le ministre de l’Agriculture et ses partenaires de la disponibilité des collectivités territoriales qui en sont les premiers bénéficiaires. « Ce qui se fait dans ce projet, se fait pour les collectivités territoriales. Nous vous disons merci au nom de la population. Ainsi nous sollicitons la pérennisation de ces projets et surtout l’accompagnement de la population après la fin du projet », lance le parlementaire qui a salué la mise en place de la seconde phase du projet pour les cinq prochaines années.