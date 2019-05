Mamadou Thiaw : "Nous sommes prêts à aller aux élections locales avec ou sans report"

"Nous sommes prêts à aller aux élections locales le 1er décembre en attendant les résultats du dialogue national". C'est la déclaration faite par le maire de Tassette, Mamadou Thiaw. Qui l'a fait savoir, lors du "Ndogou républicain" qu'il organise chaque année dans sa commune pour ses populations.

Le maire de Tassette est semble-t-il, confiant avec ou sans report des élections locales à cause de son bilan élogieux. "Nous pensons que les populations de Tassette vont nous renouveler leur confiance. Nous avons fait beaucoup de réalisations pendant ces cinq ans et nous comptons en faire plus au grand bonheur des populations de Tassette", a martelé Mamadou Thiaw. Ce "Ndogou républicain" a vu la présence de Chérif Cheikh Nehma Aïdara, des maires de Cayar et Mérina Dakhar respectivement, Alioune Ndoye et Aymérou Gning. Pour cette présente édition, le maire a doublé ses actions sociales avant d'offrir des billets de pèlerinage à la Mecque à des habitants des villages de sa commune.