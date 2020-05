Mamadou Talla aux enseignants : « S’il y a un établissement qui n'a pas de thermoflash, on ne devrait même pas avoir accès à cet établissement… »

Lors de son passage à Kaolack, le ministre de l'éducation nationale a tenté de rassurer les enseignants (G7) qui ont manifesté leurs inquiétudes liées aux dispositions qui doivent être prises pour faire face à la Covid-19.



Celles-ci sont relatives à la mise à disposition de matériel de façon suffisante, pour la désinfection des écoles avant la rentrée des classes etc...



Répondant à ces interrogations, Mamadou Talla, a tout d'abord insisté sur le respect du protocole sanitaire. « Je suis d'accord avec le représentant des syndicats comme vous l'avez dit, je répète ce que j'avais dit haut et fort et partout, comme premier préalable à une reprise, c'est le respect du protocole sanitaire... S'il en manque, ils le savent, qu’ils ne prennent pas le risque... Le président de la République a protégé 3 millions 500 élèves dès le premier jour... Je le répète encore ici : s'il y a un établissement qui n'a pas de thermoflash, on ne peut même pas avoir accès à cet établissement… »