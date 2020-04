Mamadou Talla (MEN) : « Nous ne sommes pas dans une dynamique d’année blanche... Nous avons mis en place un télévision pour assurer la continuité du service public »

Apprendre à la maison est le programme établi par le ministère de l’Education nationale pour assurer la continuité du service public des cours à travers le pays. 4 millions d’élèves et étudiants sont directement visés par cette mesure. Pour réaliser ce programme, un canal sera disponible prochainement sur la TNT.





Selon le ministre de l’Education Nationale, Mr. Mamadou Talla, « ce qui se passe aujourd’hui anticipe sur ce qui a été prévu. Dans le monde où nous vivons, il n’est plus obligatoire d’être présent physiquement entre quatre murs pour étudier. Nous avons suffisamment de ressources numériques, pédagogiques et didactiques pour accompagner les élèves et leurs parents. C’est ce qu’on a mis en route dans le programme APPRENDRE À LA MAISON. Les élèves se connectent et ont directement accès à toutes les ressources pédagogiques nécessaires pour étudier. Ceci surtout pour les élèves de CM2, Troisième et Terminale. »







CHAÎNE DE TÉLÉ DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE.







Parlant du Canal qui passe par la TNT, Mamadou Talla d’expliquer que « comme il y’a beaucoup d’élèves qui n’ont pas sûrement accès à internet, nous avons mis en place une télévision. Nous sommes en train de tout faire pour qu’il n’y ait pas une école à plusieurs vitesses. Nous voulons assurer le service public à tous les élèves et étudiants du Sénégal. C’est le Canal 20 de la TNT. Nous sommes en train de travailler avec la RTS, l’UVS et tous les acteurs pour que la télé soit accessible à tous les apprenants. Un Canal dédié aux études et au savoir est très important et très bien accueilli au Sénégal. Cette chaîne sera importante pour les enseignants, les élèves, les étudiants, les parents et les chercheurs. Elle va démarrer dans les prochains jours. C’est une procédure et tout un réseau. C’est un travail extraordinaire qu’on est en train de faire. Nous voulons installer quelque chose de réactif en phase avec le curricula. Tout ce qu’on voulait transmettre comme compétence et savoir est compris dans le programme. Les professeurs sont triés sur le volet et ils sont compétents. Il y’a une différence entre donner des cours dans une classe et parler à tout un pays. Encore une fois je le dis, nous ne sommes pas en vacances. Les élèves ne sont pas en vacances, ils sont à la maison. On a plusieurs supports pour leur donner les cours. Il y’a l’internat, la télé, la radio et même dans les zones les plus reculées, nous avons installé des photocopieurs qui vont tirer les cours à grande échelle pour que tous les élèves aient accès à cela. Ceci est suivi et organisé par les inspecteurs d’académie. C’est l’occasion aussi pour moi, de saluer les syndicats d’enseignants qui, très tôt, sont venus nous dire qu’ils allaient suspendre leurs actions. Ils nous ont assuré de leur disponibilité à dispenser des cours partout au Sénégal pour accompagner l’État et le ministère de l’Éducation nationale dans ce combat. C’est eux-mêmes qui ont été à l’origine d’un compte au niveau du ministère de l’Education Nationale pour barrer la route au COVID-19. Ce programme englobe tout le système éducatif de la maternelle à l’université. Même la formation professionnelle est incluse dans ce canal. Nous travaillons de concert pour faire de l’éducation numérique une priorité. Pour le secteur privé, il y’a 1,5 millions d’élèves sur les 3,5 millions du ministère de l’Education Nationale. Alors ils méritent une véritable attention. Nous allons trouver des solutions pour que chaque catégorie ait des heures de passage sur la chaîne. On aura une structure qui va s’occuper des heures de passage des cours »







PROBABLE ANNÉE BLANCHE







Mamadou Talla s’est aussi exprimé sur une probable année blanche. « Sur le quantum horaire, nous avons jusqu’au 31 juillet dans l’organigramme institutionnel. Nous avons encore le temps. Nous avons encore plusieurs scénarii pour faire face au coronavirus. Il y’a aussi des rattrapages. Nous sommes dans la dynamique de trouver une vraie solution. Mais il faut pas penser à une année blanche. Pour le moment, rien ne nous emmène dans cette direction. Encore une fois, l’école va jusqu’au 31 Juillet officiellement. Nous avons encore le temps. Nous avons 4 scénarii, mais pour le moment nous avons des stratégies. Nous ne sommes pas dans la logique d’aller à une année blanche. Il y’a un scénario où des élèves passeront en validant et d’autres auront des rattrapages. Nous sommes dans une dimension de trouver une solution. Tout le système éducatif, les parents d’élèves et le secteur privé se sont mobilisés pour trouver une solution. Nous ne pensons même pas qu’une l’année blanche puisse être évoquée. L’espoir est permis et d’ici le 4 mai, avec la reprise des cours, nous espérons être à temps. Pour le moment une année blanche est exclue et un redoublement aussi est exclu. On a un système de validation. Notre système éducatif est bon et il nous reste encore trois mois, alors nous nous concentrons sur notre stratégie. Nous pensons à ceux qui ont des préinscriptions et qui doivent aller étudier à l’étranger après les examens. Nous parlons avec tous les acteurs de l’éducation du monde et les partenaires et je peux assurer que nous avons ce qu’il faut en terme de compétence et d’outils didactiques pour que l’année en cours soit validée. Nous sommes en train de voir comment organiser les examens de CFEE, BFEM et le Baccalauréat. On est dans la dynamique de tenir tous ces examens à temps. »