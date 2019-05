Mamadou Saliou Sow, responsable Apr à Kolda : « Ousmane Sonko est libre de faire son choix et ceci n’empêchera pas à la démocratie de vivre… »

« Ousmane Sonko est libre de faire son choix et ceci n’empêchera pas à la démocratie de vivre. Mais cela n’engagera que lui. Nous respectons les positions de Ousmane Sonko (Pastef) puisque nous sommes un pays démocratique. En tout cas, une personne neutre a été portée à la tête du dialogue à l’unanimité entre opposition et pouvoir. Quant à Oumar Sarr (Pds) malgré les positions de son parti, il était présent à ce dialogue. C’est une coïncidence car après le lancement du dialogue national nous prions à Kolda pour qu’il soit apaisé. Et notre mouvement est en phase avec les idées du président Macky», voici les propos de Mamadou Saliou Sow président du mouvement ensemble pour le Sénégal lors de la cérémonie de lecture du Coran organisée par son mouvement.



« Nous lisons le Saint Coran pour que Macky Sall réussisse son second mandat, mais également pour une paix durable dans notre pays. Et aussi, nous célébrons cette journée pour qu’il y ait un climat apaisé pour le dialogue national entamé. Nous rendons grâce à Dieu et à son envoyé en organisant cette cérémonie pour que les populations aient la santé, la prospérité en communiant avec nos frères musulmans. C’est pourquoi, à cette deuxième édition, nous avons mis l’accent sur la réussite de Macky Sall pour son second mandat vu que notre mouvement Ensemble pour le Sénégal a contribué considérablement pour sa réélection. »



Abordant la question des prochaines locales, il poursuit « nous sommes au service des populations. Et en ce qui concerne les élections locales prochaines, nous nous conformerons aux directives édictées par le BBY. Pour le moment, nous ne sommes candidat à aucune élection, mais notre combat demeure celui du développement voire du souci du bien-être des populations. Et pour lever le doute, nous respectons la ligne du parti et du président Macky Sall », explique-t-il...