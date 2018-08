Mamadou SAWANE, CDR : « Ces résultats ne sont que l’expression d’une mascarade.... Nous allons installer Soumaïla Cissé le 04 septembre comme Président légitime du Mali »

Les membres du Collectif pour la défense de la République et des pro-Soumaila (CDR) ont tenu ce samedi 25 aout un sit-in devant l’Ambassade du Mali à Dakar. Ces partisans de Soumaïla Cissé, candidat malheureux à l’élection présidentielle, contestent les résultats définitifs du second tour proclamés par la cour constitutionnelle donnant un score de 67% au Président sortant IBK contre 33% pour son rival.



A les en croire, le processus électoral a été entaché d’irrégularités notées dans le nord et au centre du pays avec notamment des cas de fraudes et de bourrages d’urnes. Pour les partisans de Soumaïla Cissé, le décompte des suffrages opéré par leur propre camp met leur leader en tête avec 51 % des suffrages exprimés.



Par ailleurs, ils accusent la cour constitutionnelle d’avoir été partiale, ce qui, selon leurs dires, fait que cette juridiction ne jouisse d’aucune crédibilité.



Après les séries de manifestations et de sit-in organisées partout dans le monde, les pro-Soumaïla comptent installer ce dernier le 04 septembre comme Président légitime de la République du Mali….