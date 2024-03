Mamadou Ndione : « Le Sénégal est un pays sérieux qui doit être dirigé par un homme sérieux »

A l’occasion de la présentation de son ouvrage « AB pour la stabilité du Sénégal de 2024 et après… », l’ancien directeur général du conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) prévient sur d’éventuels dangers qui pourraient guetter le pays. Cet environnement d’insécurité, dans lequel vit le Sahel, doit plus que jamais interpeller le Sénégal.



D’où l’importance pour Mamadou Ndione, dans son livre désormais sur le marché, décrit les critères de celui qui doit succéder à Macky Sall à la tête de l’Etat. « Cette insécurité qui plane au-dessus de nos pays doit nous interpeller à faire le choix idéal. Et ce choix, c’est Amadou Ba vu son expérience et sa connaissance de l’Etat » préconise le maire de Diass.