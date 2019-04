Mamadou Ndiaye (Apr-Bambey) : ' Pour avoir osé dénicher des malversations dans le secteur des hydrocarbures, Khadim Bâ est devenu une cible! '

Attaqué à travers la presse, l'homme d'affaires Khadim Bâ serait la cible de certains gros bonnets Sénégalais qui veulent l'éliminer du secteur économique. C'est du moins l'avis de Mamadou Ndiaye, responsable politique Apériste de Bambey et agent au ministère ds Affaires étrangères. Câblant Dakaractu, Mamadou Ndiaye martèle que le patron de Locafrique est devenu ''la tête à couper'' de certains de ses concurrents qui lui en veulent d'avoir tenté d'assainir le secteur des hydrocarbures '' en dénichant les malversations, les irrégularités contenues dans les contrats et autres ententes concernant le pétrole et le gaz notamment. ''

Prônant la fin des contrats nébuleux et celle des ententes non officielles, le jeune leader politique d'interpeller le Président de la République et le peuple Sénégalais sur l'urgence qu'il y a de soutenir Khadim Bâ. '' C'est un complot qui le vise. Un jeune Sénégalais de ce genre, qui participe activement au développement du Sénégal en s'efforçant de contribuer au bon fonctionnement de certains projets comme le Prodac qu'il a financé, ne doit pas être laissé à la merci d'une certaine catégorie d'individus... ''