Mamadou Ndao Dia, Pdt coordination élèves et étudiants rewmistes : "À cause du Recteur, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a perdu son aura et le sens de son existence"

Le porte-parole du parti Rewmi d'Idrissa Seck s'est vu interdir d'animer une conférence sur le programme de son candidat à l'université Assane Seck de Ziguinchor par le Rectorat.

Frustrés et déçus par cette décision, les étudiants déversent leur bile sur le recteur. "C'est une forfaiture. Le vice-Rectorat chargé de la pédagogie avait autorisé la tenue de la conférence sur la communication du programme du candidat de Rewmi qui allait être animé par le porte parole du parti Rewmi, le Docteur Abdourahmane Diouf. Malheureusement, deux heures après, nous avons reçu un coup de fil du vice-Recteur qui nous dit que le Recteur lui a demandé de ne plus autoriser cette conférence, alors que cette conférence est scientifique et non politique. À cause du Recteur, l'Université a perdu son aura et le sens de son existence", clame Mamadou Ndao Dia, Pdt coordination élèves et étudiants rewmistes face à la presse.