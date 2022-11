Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget : « Il nous fallait nous endetter pour..., l'encours de la dette en fin Juin, et fin Décembre sera… »

Mamadou Moustapha Ba, le Ministre des Finances et du Budget à l’ouverture de la séance consacrée aux considérations générales portant sur le Projet de Loi de Finances pour l’année 2023, a expliqué le niveau de la dette et son utilisation. L'encours de la dette en fin Juin et sa projection en Décembre a été aussi révélé par le ministre...