Mamadou Libasse Basse : 'Cette guérilla vise à saborder le dialogue national mis en branle par les acteurs politiques significatifs de ce pays et nous ferons face '

Le rassemblement d'hier d'une partie de l'opposition dans les rues de Dakar et de Saint-Louis est considéré par Mamadou Libasse Basse, Secrétaire général de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal, comme étant "une tentative de déstabilisation de l'ordre social.'' Qualifiant ces agitations ''de marche de la honte'', le jeune leader politique d'inviter le peuple Sénégalais ''à refuser de donner à ces appels à la violence d'une opposition radicale qui transpose sa colère tirée de sa dernière défaite lors de la présidentielle de 2019 dans les rues de la capitale." Il poursuit : ''Nous n’accepterons jamais que ce pays soit mis à sac par des forces obscures à la solde des lobbies du pétrole. S’ils ont des choses à reprocher ou des preuves de mauvaise gestion et de détournement quelconque d'argent qu'ils aillent faire des dépositions au niveau de la DIC ou de la Section des Recherches comme souhaité par le procureur Serigne Bassirou Guèye.''



Pour lui, il s'agit d'une ''diversion qui ne passera pas et la vérité finira par jaillir.

Aliou Sall n’est pas leur cible. Ils savent que le reportage est bidon. Ils visent le Président Macky Sall et personne d'autre. Tous leurs discours convergent vers lui." "Malheureusement pour eux", ajoute-t-il, "la population a très tôt compris que c’était juste une diversion pour plomber le dialogue déjà en branle et qui a un succès extraordinaire avec la participation de toutes les forces vives de la nation.'' Il conclura en ces termes : '' Ils nous trouveront sur leur chemin et dorénavant nous ne leur laisserons plus aucune parcelle pour qu'ils se meuvent comme ils veulent...''