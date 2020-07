Mamadou Libasse Basse : « L'Apr est un parti avec des ennemis bien logés dans ses entrailles »

"Notre parti, l'Apr n'a pas de besoin de vivre des querelles intestines. Ces querelles risquent de nous coûter très cher. Et les remous que nous vivons, les agissements déshonorants de certains leaders montrent que le Président Macky Sall est très en avance sur le reste du groupe."... L'avis est de Mamadou Libasse Basse, responsable Apr. Pour lui, "le parti ne mérite pas le leader qu'il a."



Visiblement écœuré par "ce qui semble être une armée mexicaine", le jeune leader politique indexe énergiquement certains adultes et les accuse d'être les principaux fossoyeurs de l'unité tant recherchée par le patron de la structure politique. " Il y en a qui cherchent délibérément à déstabiliser le parti et son leader, nous exigeons des sanctions. Quand on a un leader qui fait la fierté de tout un parti et de tout un pays, il faut essayer de le soutenir et de lui ressembler. L'Apr est un parti avec des ennemis bien logés dans ses entrailles." Il se félicitera, pour terminer de la décision du Chef de l’État d'appliquer la réciprocité aux pays qui ont fermé leurs aéroports aux Sénégal.