Mamadou Libasse Basse : « Je suis en phase avec Farba Ngom, certains ministres sabordent l'œuvre du Président! »

Farba Ngom n'aura pas été le seul dans l' Alliance Pour la République à penser que certains ministres de l'actuel gouvernement manquent terriblement d'engagement. En effet, Mamadou Libasse Basse est allé plus loin. Pour lui, ils sont juste une bonne dizaine à carrément s'impliquer dans la politique du président de la République et à travailler pour le succès du fast-track.



Câblant Dakaractu, le jeune leader politique de Pikine plaidera aussitôt pour des défénestrations tous azimuts. "Nous ne dirons jamais au Président ce qu'il doit faire, parce qu'il ne nous appartient pas de le faire. Mais nous avons l'obligation morale et politique de dire aux ministres dormeurs de se réveiller ou de rendre le tablier. Notre leader a durement travaillé pour avoir la confiance des populations, ce qui lui a valu sa réélection. Les ministres actuels ne sont ni les plus compétents de ce pays, ni les plus intelligents. Leur seule chance, c'est d'avoir bénéficié de la confiance du Chef de l'État. S'il s’avère que certains d'entre eux ne méritent plus cette confiance, alors ils peuvent partir. Notre parti et par extension notre coalition, regorge de talents exceptionnels."



Mamadou Libasse Basse de conclure que le manque d'engagement est une faute dans un gouvernement où l'excellence est requise au vu des engagements pris par son leader. "Des engagements qu'il honore", selon notre interlocuteur...