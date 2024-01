Mamadou Lamine Thiam du PDS : « Nous devons rester fermes sur les principes de l’État de droit! »

Le président du groupe parlementaire Liberté-démocratie et changement, lors de la séance plénière de ce mercredi, a invité ses collègues à voter le projet de loi portant mise en place de la commission d’enquête parlementaire sur les irrégularités et « fautes lourdes » de juges constitutionnels.

En accomplissant cet acte qui marque le début des travaux parlementaires pour tirer au clair cette affaire Karim Wade, Mamadou Lamine Diallo est convaincu que cela participera à la consolidera de la démocratie et des institutions. Car, on ne peut pas citer une grande juridiction comme le conseil constitutionnel, citer ses membres dans des affaires de corruption sans éclairer les sénégalais.