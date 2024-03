Mamadou Lamine Thiam à la Cour Suprême: " Nous attendons que le droit soit dit.."

C'est ce vendredi 15 Mars 2024, que la Cour Suprême a décidé de statuer en mode "Fast Track" sur le recours déposé par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) en vue de l'annulation du processus électoral. Cela, après des accusations de corruption contre deux juges du Conseil constitutionnel.

Présent lors de l'audience publique, le député du Pds a donné ses impressions au micro de Dakaractu, avant d'entrer dans la salle d'audience. " Nous attendons que le droit soit dit, qu'on nous donne raison. Nous en tout cas, on n'a pas de problème. Nous nous sommes sentis lésés, mal jugés, c'est pourquoi, nous nous sommes pourvus. Nous nous sommes adressés à une juridiction et nous attendons que le droit soit dit. Nous tous, nous sommes au même enseigne, Nous sommes là, nous attendons, ce qui se passera aujourd'hui. Nos avocats ont fait recours comme vous l'avez vu dans la presse. Et nous attendons", a réagi Mamadou Lamine Thiam, député du PDS, président du groupe Parlementaire Liberté, Démocratie et Changement.