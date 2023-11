Mamadou Lamine Thiam à Aissata Tall Sall : « Si la justice s’affaisse, notre République s’affaisse »

Le président du groupe parlementaire Wallu a utilisé son bâton de pèlerins et son expérience pour faire sa plaidoirie. Mamadou Lamine Thiam prévient que « si la justice s’affaisse, notre République s’affaisse. Il faut que les démocrates se mobilisent pour que l’édifice ne s'effondre pas. Il faut consolider davantage la justice. Elle doit être renforcée. Il faut une justice forte pour corriger les récalcitrants. Elle doit être impartiale pour permettre aux citoyens de la respecter. L’évolution sociétale nous a poussé à régler désormais nos différends en justice. Nos juges et nos magistrats doivent être protégés et mis dans de bonnes conditions. C’est le cas pour les greffiers qui n’ont pas le droit d’aller en grève » dit-il.