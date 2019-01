Mamadou Lamine Massaly : « J’ai parrainé Me Madické Niang, il a eu raison sur nous tous »

« Je n’exclus pas de soutenir Me Madické Niang, je ne suis pas un traitre et je ne le serai jamais de ma vie. Il y’a de hauts responsables du PDS qui ont parrainé Me Madické Niang. Je suis un homme libre et loyal, le PDS doit se ressaisir et soutenir Madické Niang. En commençant par moi même, d’autres hauts responsables du PDS et même certains députés ont apporté leurs parrainages au président Madické Niang. Je publierai la liste. »



« L’heure est à l’unité pour la consolidation. Me Madické Niang n’est pas une cible, la seule cible qui existe c’est Macky Sall. Si Karim Wade revient au Sénégal ou Khalifa Sall sort de prison avant les élections, l’opposition perdra à coup sûr les élections. »