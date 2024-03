Mamadou Lamine Dieng : « Khawma Diomaye, Khawma Diogaye ; Amadou Bâ gniep khamnagne ken douko comparé ak Bassirou Diomaye Faye, votez utile pour le candidat de BBY»

Face à ses milliers de militants et des responsables de la coalition BBY, le maire de Wackngouna et Dg de l’ipres, Mamadou Lamine Dieng a invité les citoyens à faire un vote utile en votant Amadou Bâ. Dans son discours, il s’en est pris d’abord au leader de la coalition « Diomaye 2024". « Khawma Diomaye, Khawma Diogaye ; Amadou Bâ gniep khamnagne ken douko comparé ak Bassirou Diomaye Faye », a-t-il réagi. Et de poursuivre : « Le vote utile, c’est ce qui va sauver le Sénégal, c’est le vote qui va renforcer les fondamentaux de la république du Sénégal, qui va cristalliser la confiance nationale, c’est voter Amadou Bâ. Et, je suis fondamentalement conscient que chacun d’entre vous sait qu’il est le seul qui peut diriger ce pays ». Le maire a également tenu à lancer un appel aux jeunes. Selon lui, « Amadou Bâ est le candidat de la jeunesse. Sans lui les conséquences seront incalculables ». Non sans faire remarquer que « l’instabilité qui secoue les pays de la sous-région est due à de mauvais choix ». Concluant, le maire a invité les populations à aller très tôt aux urnes et à voter pour le candidat Amadou Bâ.

A rappelé que Mamadou Lamine Dieng a offert aux femmes un "soukarou Koor" estimé à 10 millions FCFA et promet de les financer après les élections.