Mamadou Lamine Diallo sur IDY: « Il prépare sa retraite politique comme annoncé à 63 ans. Un prédateur en moins »

Le député de la coalition Wallu Sénégal est convaincu que cette sortie d’Idrissa Seck doit soulager les Sénégalais. En s’expliquant dans un tweet, Mamadou Lamine Diallo considère que « c’est une bonne nouvelle pour le peuple. « dans le fond, Idrissa Seck prépare sa retraite politique comme annoncée à 63 ans. Sa dernière sortie médiatique est une présentation de ses mémoires, son enfance, ses études et son parcours politique avec Maître Wade et Macky Sall » a soutenu le député et président du mouvement Tekki.



C’est à travers « un style imprudent que le président du parti Rewmi peut être perçu comme prédateur en moins. « Il s’est tiré une balle dans le pied » car, précise le député, « en 2024, sa candidature sera une diversion pour Macky Sall ».