Mamadou Lamine Diallo au Palais : « L'heure est grave et notre nation est menacée! »

Lors de son face-à-face avec le chef de l'État, le député Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki, a attiré l'attention de la population sur la gravité de la situation que traversent le Sénégal et le monde plus généralement.



"L'heure est grave. Notre nation est menacée et par conséquent, il est normal que nous puissions échanger avec le chef de l'État. Je pense qu'il nous faut parler au peuple sénégalais et leur demander de respecter les mesures décrétées par le président de la République", a souligné le parlementaire.



Autre point abordé abordé par le parlementaire lors de son tête-à-tête avec le président Macky Sall, c'est la situation des enfants de la rue. "J'ai attiré l'attention du chef de l'État sur la situation des enfants de la rue et on a échangé naturellement sur l'économie et la force Covid-19", laisse entendre Mamadou Lamine Diallo sans entrer dans le fond de la discussion.



Le député Mamadou Lamine Diallo qui a adressé ses vives félicitations à tout le personnel soignant, n'a pas également manqué de prier pour le bon rétablissement des malades...