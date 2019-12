Mamadou Lamine Diallo à Mansour Faye : "Macky Sall dit qu’il n’a plus de Premier ministre, j’y crois pas... En réalité, tu es le Premier ministre caché"

Le leader de Tekki qui a pris la parole lors du vote du budget du ministère du développement communautaire, et de l’équité sociale et territoriale pense que ce ministère a un champ de manœuvre très large, ce qui ne facilitera pas la tâche à Mansour Faye. Selon Mamadou Lamine Diallo, ce ministère est tellement grand qu’il peut même héberger celui d’Oumar Youm et de Oumar Guèye, qui seraient ses secrétaires d’Etat.

Le député a aussi évoqué les arriérés qui ont causé tous ces programmes qui gèrent toute la demande de population concernée. Mamadou Lamine Diallo n’en est pas resté là, puisque selon lui, Macky Sall aurait toujours un Premier ministre qui ne serait personne d’autre que Mansour Faye au vu de tout ce qu’il dirige depuis son ministère…