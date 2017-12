Mamadou Lamine Diallo à Amadou Bâ: "Vous faites le tour du monde pour faire la manche et vous vous en glorifiez..."

Mamadou Lamine Diallo a fusillé le gouvernement du Sénégal sur sa propension à "mendier". "Vous faites le tour du monde pour quémander et vous vous en glorifier alors que vous devriez en avoir honte", a t il descendu en flammes le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan qui fait à l'instance face aux députés pour le vote du budget de son département ministériel. Le député non inscrit a aussi invité l'argentier de l'Etat à faire preuve de prudence quand il aborde la question du Franc CFA. "Vous prenez des risques intellectuels", a t il fait remarquer.